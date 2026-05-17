◆陸上セイコーゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）男子３０００メートルは５０００メートルで昨年の東京世界陸上代表・森凪也（ホンダ）が７分３８秒９８の日本新記録で優勝した。強烈スパートを見せ、２０１４年に大迫傑（リーニン）が出した７分４０秒０９を１２年ぶりに更新した。７分３９秒３６で２位の井川龍人（旭化成）、７分３９秒５１で３位の柴田侑（城西大）も従来の日本記録を更新した。柴田は