◆陸上 セイコーゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）

男子３０００メートルは５０００メートルで昨年の東京世界陸上代表・森凪也（ホンダ）が７分３８秒９８の日本新記録で優勝した。強烈スパートを見せ、２０１４年に大迫傑（リーニン）が出した７分４０秒０９を１２年ぶりに更新した。７分３９秒３６で２位の井川龍人（旭化成）、７分３９秒５１で３位の柴田侑（城西大）も従来の日本記録を更新した。

柴田は２４年に佐藤圭汰が出した７分４２秒５６の日本学生記録を更新する快記録をマーク。序盤から実業団選手に積極的に食らいつき、残り２００メートルは先頭に立つなど意地を見せたが「少し勝負に焦ってしまった」と惜しくも３位となった。

今シーズンは４月に５０００メートルで１３分２２秒４６をマークし、今月４日の全日本大学駅伝関東地区選考会では最終４組に出場。チームは３組終了時点で敗退となっていたが、気持ちを切り替えて臨み、日本勢トップの５番手となる２８分５秒０７の自己ベストでフィニッシュ。連戦でも好記録を連発し「調子が良いというより、着々と力がついてきた印象」と成長を実感している。

今後は来週２１日から始まる関東インカレ（宇都宮）、６月の日本選手権（名古屋）に挑む。「勝てるレースがしたい」と大学ラストイヤーにまだまだ進化する。