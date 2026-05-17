日傘を差した観光客でにぎわう鎌倉・小町通り＝１７日、鎌倉市小町神奈川県内は１７日、高気圧に覆われて晴れ、海老名市で午後０時半までに３０・７度を記録、県内で今年初の真夏日（最高気温３０度以上）となった。横浜地方気象台は「暑さに慣れていない時期なので、熱中症など健康管理に注意してほしい」と呼びかけている。他の地点も、小田原市２９・１度、三浦市２８・９度、藤沢市２８・８度、横浜市中区２７・８度（いず