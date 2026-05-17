元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が１７日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」に出演。「帰りの機内、傷心…」とハワイでの屈辱の出来事を告白した。この日は「進化するゲンバ」と称して、お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一と山内健司と都内を歩いた。一茂は「この間ハワイの帰りにさあ、オレと柿沼が空港のラウンジにいてさあ。『柿沼さん、写真撮ってください』」とハワイの空港で、一茂の名物女性マネジ