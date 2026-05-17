16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏と斎藤雅樹氏が、阪神打線について言及した。12日のヤクルト戦から3試合連続で2番・森下翔太、3番・佐藤輝明、4番・大山悠輔、5番・中野拓夢のオーダーで挑んできたが、16日の広島戦で1番・高寺望夢、2番・中野、3番・森下、4番・佐藤、5番・大山の近本光司が故障で離脱しているものの、中野から大山まで本来の打順で出場。早速初回、1番・高寺