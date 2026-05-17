浦和はFC東京にPK戦で敗れる浦和レッズは5月16日にJ1百年構想リーグの第17節でFC東京と対戦し、0-0の同点からPK戦を落とした。田中達也アシスタントコーチの暫定監督就任から5試合目で初めて勝利を逃す結果になったが、「課題もありますが、自信になりました」と2位につける好調な相手との試合を振り返っている。浦和はキックオフから互角に渡り合いながら、前半ラスト15分ほどはかなりFC東京の一方的なボールポゼッションにな