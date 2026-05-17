トヨタ新型「RAV4」に謎の「変形するパーツ」初採用！「日本の技術の結晶」な“極秘メカ”！2026年4月22日、自動車部品サプライヤー大手のアイシンは、トヨタと共同開発を行った「可動式フロントスパッツ」が、新型RAV4の北米仕様モデルに初搭載されたと発表しました。一見すると地味なパーツに思えるかもしれませんが、実はこれ、SUVが抱えていた長年のジレンマを解決する画期的な新アイテムなのです。【画像】トヨタ新型「RA