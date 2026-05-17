2006年のライブドア事件は、実業家・堀江貴文氏の人生を大きく変えた出来事だった。突然の強制捜査、逮捕、そして会社の崩壊――。夢もキャリアも一瞬で失われるなかで、人間関係にも大きな変化が訪れる。そんな状況でも変わらず寄り添ったのが、サイバーエージェント会長の藤田晋氏だった。逆境のなかで見えてきた、2人の関係の本質とは。※本稿は、実業家の藤田晋、堀江貴文『心を鍛える』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したも