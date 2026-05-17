1969年ポルシェ911MY1969からのポルシェ911は、ホイールベースを57mm延長した2268mmとなり、走行安定性を向上させた。ファンの間では以前のモデルをショート・ホイール・ベース（SWB）と呼んでいる。【画像】クラシック・ポルシェ・アーカイブ #091969年ポルシェ911編全3枚911Eと911Sは燃料供給がボッシュ製メカニカル・インジェクションに変更され、140/170hpにパワーアップした。空冷水平対向6気筒 1991cc ●110/140/170hp●