ChatGPTで背景透過でキャラクター画像を生成しているところ。プロンプトは「200ピクセル×200ピクセルで、ロボットが笑っているイラストを作ってください。背景は透過したいのでなし、かわいい系のロボットにしてください。」 Image: かみやまたくみ generated with ChatGPT Image 2.0 ChatGPTの画像生成がめちゃくちゃ進化しています。以前には日本語を非常に綺麗に出力できる例を紹介しま