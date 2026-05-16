明治安田J1百年構想リーグの第17節で柏レイソルは敵地で横浜F・マリノスと対戦した。試合は前半終了間際の42分、久保藤次郎と原田亘がパス交換で右サイドを崩すと、折り返しを汰木康也が詰めて柏が先制に成功。この1点を守り切ったアウェーチームが1-0で勝利した。リーグ連勝を飾った柏だが、横浜FMのハイプレスに対してうまくボールを保持できず。試合後に会見に臨んだリカルド・ロドリゲス監督は、このゲームを「満足いかない部