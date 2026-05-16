ＴＢＳの山形純菜アナウンサーが、ビールとアイスクリームを楽しむプライベートショットを公開した。同局入社前に「２０１６ミス・インターナショナル世界大会」でファイナリストに選出された山形アナは１６日までに自身のインスタグラムを更新。「ビールもアイスも美味しく感じるそんな季節になってきましたねすぐ食べないと溶けちゃうけど笑」と記し、横浜・赤レンガ倉庫前で開催されているイベントに出かけた様子をア