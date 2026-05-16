フジテレビの宮司愛海アナウンサーが１６日、同局の「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６グランプリファイナル」に司会として出演した。過去３大会で司会タッグを組んできた東野幸治とともに登場。デコルテと二の腕をあらわにした華やかなドレス姿を披露した。番組冒頭に漫才を披露した昨年王者・ツートライブのたかのりが、自身のスーツを指差して「（２人で）５０万円ずつの衣装ですから。新幹線もグリーン