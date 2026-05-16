2027年の日本導入を目指す5月12〜16日にパシフィコ横浜で開催されている『ジャパン・トラックショー2026』に、ステランティス・ジャパンが商用車ブランドの『フィアット・プロフェッショナル』として初出展している。【画像】フィアット・プロフェッショナルが『スクード』と『デュカト』をジャパン・トラックショー2026に展示！全54枚日本へは2022年から正規導入され、キャンピングカーのベース車などとして好評の『デュカト』