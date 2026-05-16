史上初のKOSPI（韓国総合株価指数）8000祝砲は長くは続かなかった。外国人の売りで7400台まで下落し、ウォン・ドル為替レートもおよそ1カ月ぶりに1ドル＝1500ウォンを超えた。この日、KOSPIは前営業日比488．23ポイント（6．12％）下落の7493．18で取引を終えた。終値基準で下げ幅は3月4日（698．37）以来過去2番目に大きい。この日のKOSPIはジェットコースターのような展開となった。取引開始直後には8046．78まで急騰したが、そ