「ＵＳＡ ＴＯＤＡＹ」は１５日（日本時間１６日）、ドジャースの新守護神、Ｅ・ディアス投手（３２）が故郷プエルトリコで違法闘鶏に長年関与していた可能性があると報じた。動物保護団体がＭＬＢに対して処分を求めているという。

同紙によると、ディアス名義とみられるＦａｃｅｂｏｏｋのアカウントには１６年以降に闘鶏の動画や写真が数多く掲載されていた。米国ではプエルトリコを含む全州、全領土で闘鶏が連邦法により禁止されているが、同紙は闘鶏の試合動画、飼育施設とみられる場所で雄鶏を抱える右腕の映像などを確認したという。さらに、闘鶏イベントを宣伝する投稿ではディアスがドジャースのユニホーム姿で登場していたとされる。

この報道を受け、動物保護団体などが声明を発表し「違法な動物闘争への関与はプロスポーツ選手として容認されるべきではない」と批判。ＭＬＢなどに関係者への処分を求める事態となっている。

ＭＬＢとドジャースは同紙の取材にコメントを控えており、ディアス本人も代理人を通じた取材要請に応じていない。昨オフに３年総額６９００万ドル（約１０８億円＝当時のレート）でメッツから加入した新守護神は今季、７試合で１勝０敗４セーブ、防御率１０・５０。４月２０日（同２１日）には右肘関節遊離体のため負傷者リスト（ＩＬ）入りし、２２日（同２３日）には摘出するためのクリーニング手術を受けた。シーズン後半の復帰が期待されているが、今後の動向に注目が集まる。