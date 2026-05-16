NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4561.90（-123.40-2.63%） 金６月限は大幅続落。時間外取引では、米大統領がホルムズ海峡の開放は必要ないと述べたことを受けて売り優勢となった。欧州時間に入ると、下げ幅を拡大した。日中取引では、予想以上の米鉱工業生産などを受けて売り優勢となった。 MINKABU PRESS