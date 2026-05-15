5月13日（現地時間）、女優の河合優実（25）がアメリカ・ロサンゼルスのカウンティ美術館でおこなわれた「ディオール」2027年クルーズコレクションのファッションショーに来場。そこで披露したコーディネートに賛否の声が巻き起こっている。2026年5月より、ディオールのグローバルアンバサダーを務めている河合。今回着用したのは、ビジューが散りばめられた白のトップスと、スカラップレースが重なってふんわりと広がったボリュー