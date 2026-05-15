近年、富裕層の間で増加している「母子留学」。幼少時から海外に暮らして英語力を身につけるのは、国内で英語を学ぶよりも高い成果を得られるケースが多いといえます。あるオーナー企業のファミリーは、わが子のためにタイの首都、バンコクで母子留学を敢行。すると、ビジネスのほうでも一定の成果が得られる可能性が見えてきました。※本記事は、OWL Investmentsのマネージング・ディレクターの小峰孝史弁護士が監修、OWL Investm