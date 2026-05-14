サッカー・J3、高知ユナイテッドSCの選手2人が5月13日に高知県庁を訪れ、次のホーム戦のPRを行いました。県庁でホーム戦のPRを行ったのはサッカー・J3、高知ユナイテッドSCの上月翔聖選手と深川大輔選手です。5月17日に高知市のGIKENスタジアムで行われる愛媛FCとの試合は高知県の冠試合となっていて、来場者「5000人」を目標としています。高知ユナイテッドSCは明治安田J2・J3百年構想リーグで現在