今夏フリーエージェント（FA）となるレイカーズの八村塁。残留か移籍か、周囲が予想を巡らす中、米メディア『CLUTCH POINTS』は13日、「移籍先候補4選」を公開。最適な新天地としてグリズリーズを挙げた。 ■巨額の契約を勝ち取れる チームはプレーオフのカンファレンス準決勝で散ったが、八村は存在感を発揮。今回のプレーオフを通じて、3Pシュート成功率は驚異の56.9%を記