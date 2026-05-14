開催：2026.5.14 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 4 - 0 [ジャイアンツ] MLBの試合が14日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとジャイアンツが対戦した。 ドジャースの先発投手は大谷翔平、対するジャイアンツの先発投手はロビー・レイで試合は開始した。 3回裏、9番 サンティアゴ・エスピナル 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでドジャース