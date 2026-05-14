開催：2026.5.14

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 4 - 0 [ジャイアンツ]

MLBの試合が14日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとジャイアンツが対戦した。

ドジャースの先発投手は大谷翔平、対するジャイアンツの先発投手はロビー・レイで試合は開始した。

3回裏、9番 サンティアゴ・エスピナル 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 1-0 SF、1番 ムーキー・ベッツ 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 2-0 SF

4回裏、6番 テオスカー・ヘルナンデス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 3-0 SF、8番 アレックス・コール 4球目を打ってライトへの犠牲フライでドジャース得点 LAD 4-0 SF

試合は4対0でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースの大谷翔平で、ここまで3勝2敗0S。負け投手はジャイアンツのロビー・レイで、ここまで3勝5敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で7.0回を投げ、4安打、0失点、8奪三振、防御率は0.82となっている。

ここまでドジャースは25勝18敗で0.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方ジャイアンツは18勝25敗で7.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-14 13:42:23 更新