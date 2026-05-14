全国大会や国際競技大会に向けて三重県の競技力向上を図ろうと、強化団体に選ばれた県内の運動部やクラブチームなどに対する指定証の交付式が13日、三重県庁で開かれました。今年度、県の強化指定チームに選ばれたのは、学校の運動部やジュニアクラブ、企業チームなど91団体です。交付式で、三重県競技力向上対策本部長を務める三重県の一見勝之知事は、磐越自動車道で発生した部活動で遠征中の高校生ら21人が死傷した事故を受け「