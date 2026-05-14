◆フォーシーズンズホテル大阪から初夏のマンゴーアフタヌーンティーが登場。緑に囲まれ、風が心地いいテラス席もオープンフォーシーズンズホテル大阪のオールデイフレンチビストロ「ジャルダン」では、季節限定の「マンゴーアフタヌーンティー」を2026年6月30日（火）まで提供中。マンゴーを柚子やジャスミンと合わせた繊細なスイーツや、国産牛サーロインのサンドイッチをはじめとした贅沢なセイボリーが勢揃い。また、木々の緑