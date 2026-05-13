5月13日午前、高知県須崎市のトンネルで、自転車に乗っていた男性が後ろからきた大型トラックにはねられ死亡する事故があり、警察はトラックを運転していた兵庫県の男を現行犯逮捕し、詳しい事故の原因を調べています。事故があったのは須崎市大谷の法印山トンネルです。警察によりますと、13日午前7時25分ごろ、トンネルを自転車に乗って北向きに走っていた須崎市野見の無職・衣斐邦憲さん（72歳）が後ろから走ってきた大型トラッ