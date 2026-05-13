【モデルプレス＝2026/05/13】俳優の高橋文哉（25）が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。同月12日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）を欠席したことについて触れた。【写真】高橋文哉の代役務めた34歳元人気アイドル◆高橋文哉「体調は回復しています」体調不良により同番組を欠席していた高橋は「昨日のラジオを体調不良でお