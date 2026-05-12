自動車メーカーのマツダは2025年度の決算を発表し、「減収減益」となったものの黒字は確保しました。マツダの2025年度の売り上げは4兆9182億円。営業利益は516億円で「減収減益」となりました。トランプ関税の影響を大きく受けたもののの、コスト削減などにより黒字を確保しました。2026年度は、中東情勢の影響で原材料費の高騰などを想定しますが、5月国内でも発売される「新型CX-5」の導入で、過去最高の売り上げを