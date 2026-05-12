（台北中央社）通信サービスを手掛ける是方電訊（チーフテレコム）は11日、北海道石狩市の石狩再エネデータセンター（DC）第1号と戦略的提携に関する覚書を締結した。台北と石狩を高速なネットワークで接続し、人工知能（AI）の使用者向けに日本と台湾でサービスの展開が可能なデジタルインフラの構築を目指すという。チーフテレコムは、台北でDCを運営。延べ床面積は5万平方メートルに及び、多くの通信事業者の海底ケーブルの接続