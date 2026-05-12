Amazonの大作シリーズ「ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪」シーズン3が、2026年11月11日にPrime Videoで配信開始となることが発表された。あわせて、王冠を戴くサウロンの新画像も公開されている。米などが報じた。 J・R・R・トールキン著『指輪物語』に基づく本作は、映画3部作の数千年前にあたる中つ国第二紀を舞台にした壮大なシリーズ。公式のあらすじによると、シーズン3では「シ&#