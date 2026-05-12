通信機器の中国大手である華為技術（ファーウェイ）の常務董事（役員）・製品投資委員会主任・端末ビジネスグループ（BG）董事長を務める余承東氏は5月11日、同社が手掛ける自動車ブランドの鴻蒙智行（HIMA）のフラッグシップモデルMPVの「智界V9（Luxeed V9、ルクシードV9）」を5月15日に発表すると表明しました。Luxeed V9は4月22日に予約販売を開始しました。価格は39万9800元（約923万円）からです。Luxeed V9はHIMAにとって初