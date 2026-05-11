俳優の小日向文世さん（72）が10日、『第34回橋田賞』の授賞式に出席し、これからの俳優業について意気込みを語りました。『橋田賞』は、人と人とのふれあいを温かく取り上げ広く大衆に支持され感動を呼び起こした、芸術性豊かで良質な番組・作品、もしくは人に対して贈られる賞です。小日向さんは、長年にわたり確かな演技力で人の機微を繊細に表現し、作品に深みを与えてきた功績と、『ホットスポット』や『わが家は楽し』、『人