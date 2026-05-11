元乃木坂46の白石麻衣が9日、インスタグラムを更新。乃木坂46・梅澤美波との2ショットを公開した。【写真】白石麻衣の美しすぎる“キス顔”白石は「美しくかっこいい自慢の後輩」とつづり、梅澤との写真を投稿。写真には、乃木坂46の制服姿の梅澤と、ステージ衣装姿の白石が並んで笑顔を見せる様子が収められている。乃木坂46のYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」と、白石のYouTubeチャンネル「my channel」では、梅澤のグル