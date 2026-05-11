白石麻衣、乃木坂46・梅澤美波との2ショットに反響 「まだまだ現役」「美しすぎる」
元乃木坂46の白石麻衣が9日、インスタグラムを更新。乃木坂46・梅澤美波との2ショットを公開した。
【写真】白石麻衣の美しすぎる“キス顔”
白石は「美しくかっこいい自慢の後輩」とつづり、梅澤との写真を投稿。写真には、乃木坂46の制服姿の梅澤と、ステージ衣装姿の白石が並んで笑顔を見せる様子が収められている。
乃木坂46のYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」と、白石のYouTubeチャンネル「my channel」では、梅澤のグループ卒業を前にコラボ動画を公開しており、そのオフショットとなっている。
ファンからは「激アツなツーショットすぎる」「嬉しい2ショット」「お二人が美し過ぎて心臓保ちません」「まだまだ現役で乃木坂でイケますよ！」といった声が寄せられている。
引用：「白石麻衣」インスタグラム（@m.shiraishi.official）
【写真】白石麻衣の美しすぎる“キス顔”
白石は「美しくかっこいい自慢の後輩」とつづり、梅澤との写真を投稿。写真には、乃木坂46の制服姿の梅澤と、ステージ衣装姿の白石が並んで笑顔を見せる様子が収められている。
乃木坂46のYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」と、白石のYouTubeチャンネル「my channel」では、梅澤のグループ卒業を前にコラボ動画を公開しており、そのオフショットとなっている。
ファンからは「激アツなツーショットすぎる」「嬉しい2ショット」「お二人が美し過ぎて心臓保ちません」「まだまだ現役で乃木坂でイケますよ！」といった声が寄せられている。
引用：「白石麻衣」インスタグラム（@m.shiraishi.official）