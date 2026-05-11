新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の最終話を５月７日（木）に放送。最終話では、ついに７日間の旅を終え、３組のカップルが“結婚”するか“別れる”かの決断を下した。本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが７日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断