さよならプロポーズ最終話、ゆうちゃみら感動！全カップルが…
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の最終話を５月７日（木）に放送。最終話では、ついに７日間の旅を終え、３組のカップルが“結婚”するか“別れる”かの決断を下した。
本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが７日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる３組のカップル……パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナが参加。スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみ。
出産のタイムリミットを目前に控える29歳彼女・ルナから「先延ばしにするなら別れたほうがいい」と最後通告を突きつけられていた30歳彼氏・ユウキ。「今までしんどさから結婚を先延ばしにしてきた。ごめんね。いつも逃げてきたけど、今回は逃げずに」と涙ながらに自身の弱さを認め、「一緒に未来のこと考えていきたいなと思ってる。俺と結婚しよう。結婚してください」と覚悟のプロポーズ。ルナからの「今がタイミング？」という問いに「今じゃないと嫌」と即答すると、ルナは「OK、おいで」と優しくユウキを抱きしめた。
これにはスタジオの桜田通も「ユウキ君の成長物語を見守れた」、ゆうちゃみも「グッと男になった」と大絶賛。帰国後、２人は交際４年の記念日に入籍し、新たな人生のスタートを切った。
働き方の価値観ですれ違っていた外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ。決断の場でリノは、「自分が今まで固定概念で考えていた『専業主婦』という形ではなく、２人でお互いをリスペクトし合える関係になりたい」と大きな歩み寄りを見せ、「ナオキと結婚したい」と告白。ナオキは「俺の中には譲れないことが正直結構多い」「価値観の違いを認め合うことができるのか悩んだ」と厳しい本音を口にしつつも、「これをリノに渡したくて。今日、一回開けてみてほしいなって」とナオキから手渡されたものを開けると、そこには思い出のアルバムが。「もっとリノと歩んできたいという気持ちがあってこれを作ることにした、リノと一緒にこれから２人の夫婦像を作っていきたい。俺もリノと結婚したい」と決意を口に。
この２人の姿を見たテレビ朝日アナウンサー・弘中綾香は「リノちゃんからあの言葉が聞けたのはびっくりした、頑張りすぎずナオキくんに合わせることも大事だけど、自分も大切にしてほしい」とエールを送った。
帰国後、友人たちを交えたお披露目パーティーでリノは指輪を披露し、「結婚します！」と満面の笑みで報告。幸せあふれる２人の姿が明らかに。
二度の離婚を経験し結婚に慎重な39歳彼氏・ケンシと31歳彼女・サチエ。サチエは「ケンシにとっての３度目の結婚を、絶対後悔させないから。私と結婚して幸せな家庭を築きたい」と直球で愛情を伝える。これに対しケンシも、「サチエと別れたことを想像したら、急に世界が変わったみたいだった」と語り、「ここから先、死ぬまで、一緒にいてほしいって思ってる。俺と結婚してもらえますか？」とプロポーズ。サチエが「はい」と答えると、ケンシはさらにタキシードに着替え、チャーター船で大きなダイヤモンドの指輪を渡すサプライズを決行。過去の「パジャマ姿でのプロポーズ」を見事に挽回する本気の演出に、サチエも「彼を信じてみようと思います」と喜びの涙を流した。
さらに、帰国後には、サチエが親友のゆきぽよに結婚を報告し、ゆきぽよが「マジで!?おめでとう！」と大喜びする姿も。
なお、現在「ABEMA」プレミアムでは、見事“結婚”という決断を下したユウキ＆ルナ、ナオキ＆リノ、ケンシ＆サチエの３組のカップルがスタジオに登場。見届け人と共に旅の裏話やその後のエピソードを赤裸々に語る様子を配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが７日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる３組のカップル……パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナが参加。スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみ。
これにはスタジオの桜田通も「ユウキ君の成長物語を見守れた」、ゆうちゃみも「グッと男になった」と大絶賛。帰国後、２人は交際４年の記念日に入籍し、新たな人生のスタートを切った。
働き方の価値観ですれ違っていた外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ。決断の場でリノは、「自分が今まで固定概念で考えていた『専業主婦』という形ではなく、２人でお互いをリスペクトし合える関係になりたい」と大きな歩み寄りを見せ、「ナオキと結婚したい」と告白。ナオキは「俺の中には譲れないことが正直結構多い」「価値観の違いを認め合うことができるのか悩んだ」と厳しい本音を口にしつつも、「これをリノに渡したくて。今日、一回開けてみてほしいなって」とナオキから手渡されたものを開けると、そこには思い出のアルバムが。「もっとリノと歩んできたいという気持ちがあってこれを作ることにした、リノと一緒にこれから２人の夫婦像を作っていきたい。俺もリノと結婚したい」と決意を口に。
この２人の姿を見たテレビ朝日アナウンサー・弘中綾香は「リノちゃんからあの言葉が聞けたのはびっくりした、頑張りすぎずナオキくんに合わせることも大事だけど、自分も大切にしてほしい」とエールを送った。
帰国後、友人たちを交えたお披露目パーティーでリノは指輪を披露し、「結婚します！」と満面の笑みで報告。幸せあふれる２人の姿が明らかに。
二度の離婚を経験し結婚に慎重な39歳彼氏・ケンシと31歳彼女・サチエ。サチエは「ケンシにとっての３度目の結婚を、絶対後悔させないから。私と結婚して幸せな家庭を築きたい」と直球で愛情を伝える。これに対しケンシも、「サチエと別れたことを想像したら、急に世界が変わったみたいだった」と語り、「ここから先、死ぬまで、一緒にいてほしいって思ってる。俺と結婚してもらえますか？」とプロポーズ。サチエが「はい」と答えると、ケンシはさらにタキシードに着替え、チャーター船で大きなダイヤモンドの指輪を渡すサプライズを決行。過去の「パジャマ姿でのプロポーズ」を見事に挽回する本気の演出に、サチエも「彼を信じてみようと思います」と喜びの涙を流した。
さらに、帰国後には、サチエが親友のゆきぽよに結婚を報告し、ゆきぽよが「マジで!?おめでとう！」と大喜びする姿も。
なお、現在「ABEMA」プレミアムでは、見事“結婚”という決断を下したユウキ＆ルナ、ナオキ＆リノ、ケンシ＆サチエの３組のカップルがスタジオに登場。見届け人と共に旅の裏話やその後のエピソードを赤裸々に語る様子を配信中。
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