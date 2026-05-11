「私が太るだけで誰にも迷惑かけてません」会議中にミルクティーを叱責された男性、役員を黙らせた正論すぎる言い返し

理不尽な理由で上司から叱責されたら、思わず言い返したくなることもあるだろう。

投稿を寄せた九州地方の50代男性（専門職）は、まだ会議室での喫煙が可能だった時代に起きた出来事を振り返る。当時、西日本全体の会議に出席した男性は、タバコを吸わない代わりにミルクティーを3缶持ち込んでいたという。（文：篠原みつき）

「タバコはヒトに迷惑かけますが、私は自分が太るだけで迷惑かけていませんが？」

支店からの報告などを終えた後、突然役員から「なんでミルクティーなんか、持ち込んでるの？」と叱責された。これにカチンときた男性は、すかさずこう反論した。

「みんなタバコ吸ってますが、私は吸わない代わりにミルクティーです。タバコはヒトに迷惑かけますが、私は自分が太るだけで迷惑かけていませんが？」

正論すぎる痛快な返しに、会議は爆笑に包まれたという。

この後、男性本人に直接のお咎めはなかったそうだが、ちょっとした巻き添えを食った人がいたようだ。

「支店長には、注意が行ったようです。翌週に、『もう少しおとなしく』と、言われました」

いくら正論とはいえ役員に噛み付いたのだから、これくらいの注意で済んだのは幸いだったかもしれない。

※キャリコネニュースでは「上司に言い返したエピソード」をテーマにアンケートを行っています。回答はこちらから。https://questant.jp/q/B1C9Z5LN