フジテレビが、夏恒例の大型特番「FNS27時間テレビ」を昨年に続き今年も放送を断念したことが10日、分かった。元タレント中居正広氏（53）の女性トラブルを発端とした一連の問題の余波が影響しているため。局幹部は「フジの再生をアピールするためにも放送したかったが、現実的に難しかった」と話している。複合的な要因が絡んでいる。昨年はスポンサーが離れ、金銭面で制作が難しかった。今年は1月時点でスポンサー数が前年同