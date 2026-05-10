2026年3月5日、ホンダは米国で生産している大型SUVの「パスポート トレイルスポーツ エリート」を、2026年後半より日本に導入すると発表しました。 東京オートサロン2026や大阪オートメッセ2026でも実車が展示され注目を集めた本モデルに対し、SNS上ではさまざまな反響が寄せられているようです。 「ホンダの本気を感じる」パスポート導入に驚きと歓喜の声！ パスポート