◆米大リーグ ドジャース―ブレーブス（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのロバーツ監督が９日（日本時間１０日）、本拠地・ブレーブス戦の試合前に取材に応じ、１１日（日本時間１２日）からの本拠地・ジャイアンツ４連戦は、佐々木朗希、山本由伸、大谷翔平の順に登板することを明言した。佐々木は登板２日前のブルペン投球練習を行い、計３３球を投げ込んでいた。

佐々木は前回２日（同３日）の敵地・カージナルス戦では、メジャー移籍後最多となる１０４球を投げ、６回５安打３失点、４奪三振の粘投を見せたが、援護に恵まれず３敗目（１勝）。試合後には「前回ほど全体的に納得のいくボールは少なかったので、そこは次に向けて修正したい。序盤うまくいかなかったことの原因は最後の６回を投げているときにつかめたので、そこは次につながるんじゃないかなと思う」と振り返っていた。

この日は本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。相手右腕ストライダーとはこれまで３打数１安打２三振。９戦ぶり７号に期待がかかる。先発マウンドは、左肩の疲労のため開幕を負傷者リスト（ＩＬ）入りして迎えたスネル。３日（同４日）に傘下３Ａでリハビリ登板し、４回５５球を投げて２安打２失点４奪三振だった。当初は９日（同１０日）に４度目のリハビリ登板に臨み、５回７５球をメドに最終テストする予定だったが、グラスノーがＩＬ入り。自身の「ボブルヘッドデー」に今季初登板が実現した。