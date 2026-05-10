◇パ・リーグロッテ5―4ソフトバンク（2026年5月9日みずほペイペイD）ロッテ・佐藤が今季2度目の1試合2本塁打と爆発し、両軍合わせて6本塁打が飛び交う“空中戦”を制して連敗を4で止めた。1―4の7回先頭で大津から右越えへソロを放つと、1点を追う8回に木村光から4号同点ソロを右翼テラス席に叩き込んだ。熊本で開催された4月25日に続き、ソフトバンク戦でまたも1試合2発。「何ですかね、分かんないけど。相手は嫌だな