シンガー・ソングライターの絢香が９日、大阪・中之島公園でデビュー２０周年を記念したフリーライブ「絢香２０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＰＲＥＭＩＵＭＦＲＥＥＬＩＶＥ」を開催した。雲一つない快晴に負けないほど、表情は晴れやかだった。大阪のシンボルエリアに片手を上げながら登場すると、観客は万雷の拍手と「おかえりー」の声で迎え入れた。「大阪元気ー？今日は一緒に楽しみましょう」と呼びかけると、