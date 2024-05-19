シンガー・ソングライターの絢香が９日、大阪・中之島公園でデビュー２０周年を記念したフリーライブ「絢香 ２０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＰＲＥＭＩＵＭ ＦＲＥＥ ＬＩＶＥ」を開催した。

雲一つない快晴に負けないほど、表情は晴れやかだった。大阪のシンボルエリアに片手を上げながら登場すると、観客は万雷の拍手と「おかえりー」の声で迎え入れた。「大阪元気ー？ 今日は一緒に楽しみましょう」と呼びかけると、代表曲「みんな空の下」で開幕。この日にぴったりの一曲に「毎日のようにお天気を願ってましたが、いい天気でよかった！本当によかった」と笑みを浮かべた。

２０１６年以来１０年ぶりとなるフリーライブの場所に選んだのは、前回と同じ地元・大阪。「節目の度に自分の地元に帰ってこれるのは、原点を思い返すきっかけになる」と関西弁のイントネーションで感謝を口にした。会場の中之島公園近辺にはよく来ていたようで「いつも通っている場所でしたけれども、こんな素敵な場所で歌えるっていうのも（うれしい）」と感慨深げだった。

デビューから圧倒的な声量と美声で魅了してきた。「この曲が２０年間もたくさんの人に聴いてもらえる曲になるなんて想像していなかった」というヒット曲「三日月」や、上京１年半後の帰省時に生まれた「おかえり」を当時の歌声のまま熱唱。６日に配信されたばかりの初歌唱の新曲「ＯＫ！ＧＯ！」では観客と一体になって共に合唱した。

「２０年やってきて今が一番、音楽をやっていて楽しい」と明かした絢香。約１時間全１０曲に万感の思いを乗せ、家族連れやブルーシートを広げた客なども集まった約７０００人に感謝を届けた。

これまでを振り返り「本当に２０年も歌ってこれたなって…。こうやっていつもライブに来てくれる、そして私の曲を聴いてくれる人がいるから、ここまで続けてこられた。本当にありがとう」と頭を下げた。９月からは全国ツアー（１９都市２０公演）、今秋にはベストアルバム発売も決定。アニバーサリーイヤーで勢いは増すばかりだ。１０月には再び大阪城ホールに戻ってくる。「１０月２５日（公演日）に待ち合わせね。また会おうね、すぐ会おうね」と再会を約束した。

最後の曲はデビュー曲「Ｉ ｂｅｌｉｅｖｅ」。タイトルのように、絢香は自分を信じて歩き続ける。（古本 楓）

◆セットリスト

〈１〉みんな空の下

〈２〉Ｗｏｎｄｅｒ！

〈３〉ありがとうの輪

〈４〉花束じゃなくキミといたい

〈５〉三日月

〈６〉おかえり

〈７〉ＯＫ！ＧＯ！

〈８〉Ｔｏ Ｔｈｅ Ｍｏｏｎ

〈９〉にじいろ

〈１０〉Ｉ ｂｅｌｉｅｖｅ

◆絢香２０年の歩み

▼２００６年２月１日 「Ｉ ｂｅｌｉｅｖｅ」でメジャーデビュー

▼同９月 「三日月」をリリース。オリコンチャート初登場１位を獲得

▼同１２月 第４８回日本レコード大賞で最優秀新人賞受賞。紅白歌合戦に初出場（計８回出場）

▼０７年２月 コブクロとのコラボレーション楽曲「ＷＩＮＤＩＮＧ ＲＯＡＤ」をリリース

▼０９年２月 俳優・水島ヒロと結婚

▼同１２月 ４度目の紅白歌合戦の出場をもって、一時活動休止

▼１１年１０月 活動再開を発表

▼１４年３月 「にじいろ」がＮＨＫ連続テレビ小説「花子とアン」の主題歌に

▼１５年６月 第１子となる女児出産を報告

▼１６年７月 デビュー１０周年を記念したフリーライブを大阪で開催

▼１９年１０月 第２子となる女児出産を報告

▼２５年４月 大阪・関西万博の開会式で国歌独唱を務める