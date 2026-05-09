NHKの鈴木奈穂子アナウンサー（44）が8日、NHKAM「ラジオであさイチ」（後8・05）に生出演。家庭での様子を明かす場面があった。リスナーから67歳の夫がテレビのニュースを見ていると解説を始めてしまい、静かに見ることができない、どのように注意すれば良いかとの質問が寄せられた。お笑いコンビ「博多華丸・大吉」が男性はなかなかやめることができないと話すと、鈴木アナは「結構女性の方もドラマとか見ながら言ってる