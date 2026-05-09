NHKの鈴木奈穂子アナウンサー（44）が8日、NHK AM「ラジオであさイチ」（後8・05）に生出演。家庭での様子を明かす場面があった。

リスナーから67歳の夫がテレビのニュースを見ていると解説を始めてしまい、静かに見ることができない、どのように注意すれば良いかとの質問が寄せられた。

お笑いコンビ「博多華丸・大吉」が男性はなかなかやめることができないと話すと、鈴木アナは「結構女性の方もドラマとか見ながら言ってる。“この人このあと死ぬんじゃない？”とか、“この人犯人じゃない？”とか」と打ち明けた。

「私はそれ結構すぐ言っちゃって、嫌がられたりもするから」と苦笑。博多大吉は「ニュースは任せて。ドラマとかバラエティーはやり返す」と応じ、鈴木アナは「やり返す。一生懸命見ている夫の横で。“この人怪しい、これフラグだよ”」と平然と続けた。

大吉は「“いやもううるさいなあ、黙れよ”って言われたら、“ニュースのときあなただって同じことしてるじゃない”“なんだとこの野郎”」と会話を想像し、鈴木アナは「ケンカになりますね、ダメですね」とコメント。

大吉は「まあ聞き流す力っていうのも非常に大事になると思うんでね、どうぞ華麗に聞き流してくださいよ」とアドバイスした。

鈴木アナは2012年11月にTBS社員と結婚し、2019年5月に第1子を出産している。