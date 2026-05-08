◆パ・リーグソフトバンク６Ｘ―５ロッテ（８日・みずほペイペイ）ロッテは逃げ切りに失敗して今季２度目の４連敗で２０敗に到達。１３勝２０敗で借金は今季ワーストの７となった。２点リードの９回に登板した、今季８セーブを挙げている守護神・横山がつかまった。先頭の栗原に被弾して１点差。野村の安打、二盗などで２死二塁から牧原に左翼へ適時二塁打を許して同点。続く谷川原に右翼へサヨナラの適時二塁打を浴びて、今