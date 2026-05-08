記事ポイントTWICEのサナ・ミナ・ジョンヨンをイメージモデルに起用した「SWEET 1MONTH」が2026年5月8日（金）に発売「SWEET 1DAY」のデザインを継承しつつ、DIA 14.2mm・GDIA 13.5mmとより印象的な瞳を叶える設計に進化各ブランド6色・1箱2枚入り1,760円（税込）でコストパフォーマンスを両立 TWICEのサナ、ミナ、ジョンヨンがそれぞれ異なる世界観を体現するカラーコンタクトレンズシリーズ「SWEET 1DAY」から、待望のマン