TWICEサナ・ミナ・ジョンヨン、3ブランドがマンスリーに！ スウィート「SWEET 1MONTH」

記事ポイント TWICEのサナ・ミナ・ジョンヨンをイメージモデルに起用した「SWEET 1MONTH」が2026年5月8日（金）に発売「SWEET 1DAY」のデザインを継承しつつ、DIA 14.2mm・GDIA 13.5mmとより印象的な瞳を叶える設計に進化各ブランド6色・1箱2枚入り1,760円（税込）でコストパフォーマンスを両立 TWICEのサナ・ミナ・ジョンヨンをイメージモデルに起用した「SWEET 1MONTH」が2026年5月8日（金）に発売「SWEET 1DAY」のデザインを継承しつつ、DIA 14.2mm・GDIA 13.5mmとより印象的な瞳を叶える設計に進化各ブランド6色・1箱2枚入り1,760円（税込）でコストパフォーマンスを両立

TWICEのサナ、ミナ、ジョンヨンがそれぞれ異なる世界観を体現するカラーコンタクトレンズシリーズ「SWEET 1DAY」から、待望のマンスリータイプが誕生します。

スウィートが手がける「SWEET 1MONTH」が、2026年5月8日（金）に発売されています。

デイリーユーザーに支持されてきた3ブランドのデザインを継承しながら、より大きく印象的な瞳を叶える仕様へと進化した新シリーズです。

スウィート「SWEET 1MONTH」





ブランド名：RADIRIS／MEVILAGE／GIRL CRUSH発売日：2026年5月8日（金）カラー：各ブランド6色（限定色含む）装用期間：1か月内容量：1箱2枚入り価格：1,760円（税込）BC：8.6mm DIA：14.2mm GDIA：13.5mm含水率：38.5％度数：±0.00、-0.75〜-5.00（0.25ステップ）、-5.50〜-10.00（0.50ステップ）承認番号：30700BZX00321A01販売場所：Sweet公式通販サイト・クイーンアイズ・ホテラバ・モアコンタクト、MEGAドン・キホーテ渋谷本店・ドン・キホーテ梅田本店ほか全国のドン・キホーテ店舗

「SWEET 1MONTH」は、カラーコンタクトレンズブランド「SWEET 1DAY」が築いてきた3ブランドの世界観とデザインをそのまま継承しながら、マンスリータイプとして生まれ変わったシリーズです。

DIA 14.2mm・GDIA 13.5mmという数値は「SWEET 1DAY」（DIA 14.0mm）より大きく、よりはっきりとした印象の瞳を演出します。

各ブランド6色のラインナップを1箱2枚入り1,760円（税込）で展開し、デイリーレンズに比べてコストを抑えながら毎日のおしゃれを楽しめます。

TWICEのサナ、ミナ、ジョンヨンがそれぞれ「自信」「艶」「意志」という異なる魅力を体現し、3つの世界観を通して”自分らしい美しさ”を表現しています。

自分のなりたい雰囲気に合わせてブランドを選ぶことで、日常のスタンダードとして瞳のおしゃれを取り入れることができます。

RADIRIS × SANA（サナ）





RADIRISは「どんな時も自分自身が主役」をコンセプトに掲げるブランドで、サナがそのまなざしを体現します。

繊細なグラデーションと立体感が上品で洗練された印象を与え、光をまとったような透明感が”クラスアップアイ”を演出します。

オフィスでのデイリーメイクからパーティシーンまで、どんな場面でも主役のまなざしを保ちたい方に向けたラインナップです。

MEVILAGE × MINA（ミナ）





MEVILAGEは「女神のような美しさ」をコンセプトに、瞳に艶と色気を纏うブランドです。

ミナが体現する”愛されナチュラル”なラインは、清楚さと艶めきを両立させ、素の魅力を引き出す透明感が大人の女性らしい柔らかさと気品を際立たせます。

すっぴんに近いナチュラルメイクの日でも、瞳だけでぐっと印象を高めたいシーンにぴったりのブランドです。

GIRL CRUSH × JEONGYEON（ジョンヨン）





GIRL CRUSHは「もう一段階上の私へ」をコンセプトに、内に秘めた個性を呼び覚ますブランドです。

ジョンヨンが表現するのは、媚びない強さと意志を感じさせるユニセックスな美しさで、クールでモードなカラーバリエーションが自分らしさを楽しむすべての人を後押しします。

個性を前面に打ち出したメイクを完成させたいとき、その瞳の仕上げを担う1枚です。

販売スケジュールと購入者限定キャンペーン

「SWEET 1MONTH」はSweet公式通販サイト・クイーンアイズ・ホテラバ・モアコンタクトの各ECサイトと、MEGAドン・キホーテ渋谷本店・ドン・キホーテ梅田本店では2026年5月8日（金）より販売が始まっています。

その他のドン・キホーテ全国店舗では2026年5月11日（月）より順次販売が開始されます。

対象商品を2箱同時に購入した方にはオリジナルトレカが1枚プレゼントされるキャンペーンも実施されています。

対象はRADIRIS・MEVILAGE・GIRL CRUSHの各ブランドで、「SWEET 1DAY」および「SWEET 1MONTH」どちらも対象です。

Sweet公式通販サイトでのキャンペーン期間は2026年5月8日（金）12:00〜2026年5月31日（日）16:00まで、その他ECサイト・ドン・キホーテではなくなり次第終了となります。

なお「SWEET 1DAY」のみを取り扱う店舗はキャンペーン対象外です。

「SWEET 1MONTH」は含水率38.5%・BC 8.6mmという装用しやすいスペックで、度数は±0.00から-10.00まで幅広く対応しています。

TWICEのサナ・ミナ・ジョンヨンが体現する3つの世界観から、自分らしいまなざしを見つけて毎日の瞳をアップデートできます。

スウィート「SWEET 1MONTH」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「SWEET 1MONTH」と「SWEET 1DAY」のレンズサイズの違いは何ですか。

A. 「SWEET 1MONTH」のDIAは14.2mm・GDIAは13.5mmで、「SWEET 1DAY」のDIA 14.0mmよりひとまわり大きい設計です。

より印象的な瞳を演出することを目的に、マンスリータイプで仕様が変更されています。

Q. 購入者限定キャンペーンのオリジナルトレカは何枚もらえますか。

A. 対象商品を2箱同時に購入した方に1枚プレゼントされます。

数量限定のため、なくなり次第終了です。

各ブランドの詳細な対象条件は公式サイトに掲載されます。

Q. ドン・キホーテで取り扱う度数の範囲はECサイトと異なりますか。

A. ドン・キホーテでの取り扱い度数は±0.00・-1.00〜-5.00（0.25ステップ）・-5.50〜-10.00（0.50ステップ）です。

-6.50以上はお取り寄せ対応で、ドンキ限定色は-6.00までの取り扱いとなります。

ECサイトでは-0.75からの対応で、度数レンジ自体はほぼ同様です。

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