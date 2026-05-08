株主優待と聞くと、「なんだかお得な感じがする」「憧れる気持ちがある」という人もいるでしょう。選んだ企業の株式を所有していると、一定額利用できるチケットや割引券などが受け取れる場合もあり、お得感や特別感を味わえます。 本記事では、ランチに利用する人も多いすき家で、友人が株主優待のチケットで食事をしていたケースを取り上げ、どれくらい株を買えば無料券をもらえるのかなどを解説します。