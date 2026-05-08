友人が「すき家」の“株主優待券”で牛丼を食べてた！ 資金いくらで「100株保有」できますか？“ココス・はま寿司”などで使えるならお得でしょうか？ 優待内容や注意点を解説

友人がすき家で株主優待の無料チケットを使っていた！

休日に友人と遊んでおり、お昼を食べようとお手軽価格でランチが食べられるすき家に行くと、友人が株主優待で受け取ったチケットを利用して、支払いをしていました。

株主優待と聞くと、有名な桐谷さんを想像する人もいるでしょうが、やはりお得なイメージがあります。そんな友人を見ると「すき家の株主優待ってどれくらい買えば受けられるの？」「どれくらいお得？」という気持ちが湧いてくるかもしれません。



すき家の株式優待｜いくら買えば優待を受けられる？

それではすき家の株主優待を受けるためには、どのくらい株式を購入すればよいのでしょうか。すき家は、ゼンショーホールディングスが運営しており、次のように所有株式数によって、チケットが受け取れます。



・100株以上300株未満：1000円分（500円券×2枚）

・300株以上500株未満：3000円分（500円券×6枚）

・500株以上1000株未満：6000円分（500円券×12枚）

・1000株以上5000株未満：1万2000円分（500円券×24枚）

・5000株以上一律：3万円分（500円券×60枚）

日本の株式は、100株単位で購入する必要があります。2026年5月初旬では、ゼンショーホールディングスの1株あたりの株価は、8600円程度のため、100株購入するためには、86万円程度かかる計算です。

知っている人も多いかもしれませんが、ゼンショーホールディングスはすき家のほかにもさまざまな飲食チェーン店を展開しています。なか卯やココス、はま寿司やゼッテリア、ビックボーイやジョリーパスタなども展開しており、それらのグループで株主優待券が利用可能です。

株主優待券は500円券のみで、3月末と9月末の株式名簿に記載された株主に、6月と12月にそれぞれ500円券が発送されます。なお、利用時にお釣りは出ません。また、株主優待券を返送すると、3000円分につき「牛丼の具10食セット」や「黒毛和牛ローストビーフ」などの食品と代替できます。

株主優待に興味がある人や、ゼンショーホールディングスに投資したいと考える人は、株式を100株以上購入し、500円券を受け取るのもよいでしょう。株主優待券ですき家の牛丼を食べれば、普段とは少し違った気分を味わえるかもしれません。



株式優待を受ける際の注意点

お得に感じる株主優待ですが、いくつかの注意点があります。まず、株式投資は株価の値動きや配当金がメインで、株主優待だけで選ぶことにはリスクがあります。3000円分のチケットをもらえても、株価がそれ以上に下がれば損をしていることになります。

また、株主優待は、企業の業績によって優待内容が改悪される場合もあるため注意が必要です。ほかにも、決められた日まで株主名簿に載る必要があるなどの注意点があります。

ゼンショーホールディングスが今後成長を続け、株価が上がっていくと予想するのであれば、投資するのもよいでしょう。しかし、単純に「株主優待を受けたい」といった気持ちのみで投資するのはリスクがあるため、慎重に判断する必要があります。



まとめ

86万円程度ゼンショーホールディングスの株式を購入すれば、すき家の株主優待券をもらえます。すき家以外のゼンショーホールディングスが経営するほかのチェーン店でも、500円券は利用できるため、株主優待を受けたいと考える人もいるでしょう。

しかし、株主優待はあくまでおまけの位置づけと考え、投資をする際は、ゼンショーホールディングスが今後成長し、株価が伸びるのかを軸に購入を検討してください。



出典

株式会社ゼンショーホールディングス 株主優待

執筆者 : 藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士